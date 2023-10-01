Альтернативные источники энергии могут появиться в кампусе в Тюмени

| Фото: Telegram-канал Александра Моора | Фото: Telegram-канал Александра Моора

Альтернативные источники энергии для освещения территории или иллюминации могут появиться в межвузовском кампусе в Тюмени. Экологичные решения рассматривают тюменские ученые, сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области.

Проблему энергосбережения на новом объекте предлагают частично решить за счет применения энергосберегающих технологий.

"Одна наша студентка соорудила вместе с родителями ветряк, энергия которого питает лампочку во дворе частного дома. Со временем они усовершенствовали свою установку, оборудовав на ней подсветку. В кампусе тоже можно применить эту идею. Можно использовать не только энергию ветра, но и солнечные батареи", - поделился доцент кафедры экологии и рационального природопользования ГАУ Северного Зауралья, кандидат сельскохозяйственных наук Николай Малышкин.

Еще одной идеей ученых стало возможное строительство теплиц для выращивания микрозелени. По их наблюдениям, студенты-экологи аграрного университета для изучения чаще всего выбирают темы обращения с отходами, вторичной переработки сырья и производства экологически чистых продуктов питания. И всем приверженцам ЗОЖ придутся по душе такие теплицы.

Напомним, проект по созданию кампусов является частью национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России.