Аграриев Тюменской области научат работать с сельскохозяйственными дронами

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программу обучения тюменских аграриев по работе с сельскохозяйственным беспилотником AgDy планирует запустить компания "АгроДинамика Урал" в 2024 году. Задача руководства показать, что это легкая и доступная технология, помогающая оптимизировать множество процессов.

"Машина дешевая в себестоимости, она позволит экономить. Согласно статистике, затраты на химию в 15 раз меньше, скорость обработки в два-три раза быстрее. При этом у нас всего два оператора. У тяжелой техники есть большая проблема - при удобрении она портит до трех процентов посева. Если говорить о рапсе, а это дорогая культура, то получается, что до 10 процентов урожая будет испорчено при внесении удобрения тяжелой техникой за сезон. У дрона такой проблемы нет", – поделился с корреспондентом "Тюменской линии" директор "АгроДинамика Урал", дилер дронов в Уральском федеральном округе Александр Андросов.

Технику собирают в Тамбове. В России таких беспилотников около 100 штук, три из них обрабатывают сельскохозяйственные культуры в Тюменской области. В регионе они представлены в максимальной комплектации: оснащены датчиками высоты, сенсорами и другими технологиями. К примеру, если на поле расположена линия электропередач, опора, дерево, лежат ветки или едет техника, то он за 15-20 метров видит преграду и останавливается перед ней за 5-7 метров.

Дальность полета составляет три километра. За один заход в 15 минут он тратит около 15-20 литров топлива. Дрон возвращается на стоянку сам, как только понимает, что заканчивается заряд батареи или жидкость в баке. За ночь три БПЛА могут обработать до 200 га.

"Полетное задание формируется прямо в поле. Для этого нам просто нужен рядом интернет или за день до того, как выезжать, можно загрузить цифровую карту обрабатываемой местности. Мы сами берем пульт и объезжаем периметр, если находим проблемные участки, то вносим их. В регионе с помощью дрона мы обрабатывали пшеницу, вносили коктейль удобрений и смотрели, какие и как подействовали. Динамика оказалась только положительная", - добавил Александр Андросов.

Напомним, презентация AgDy была представлена на втором региональном форуме и выставке "Иннотех АПК". Мероприятие посвятили цифровизации и внедрению новых технологий в производство.

Виктория Макарова