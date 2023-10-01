Мороженое Visit Tyumen двух видов представят на Международной выставке "Россия. Поехали"

| Фото: Visit Tyumen | Фото: Visit Tyumen

Мороженое Visit Tyumen двух видов представит тюменская компания "Ландис" на Международной выставке "Россия. Поехали" с 20 по 27 ноября, во время Дней Тюменской области. Рожки "Шоколадный с соленой карамелью" и "Ванильный с шоколадным топингом" отведают гости павильона.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил коммерческий директор ООО "Ландис" Андрей Шкурко.

"Около 70 коробок доставим в Москву, это примерно две тысячи рожков. Пространство будет организовано в теплом павильоне на площади четыре квадратных метра. Летом во время презентации туристического потенциала Тюменской области мы реализовали москвичам мороженого в 16 раз больше", - рассказал Андрей Шкурко.

Всего две компании представят гастрономию Тюменской области на выставке "Россия" – это "Ландис" и мастерская "Жили-были" из Заводоуковского городского округа.

По словам Андрея, не случайно организаторы выбрали именно их: "Мы самые вкусные. Поэтому организаторы и остановили свой выбор на нас".

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Компания "Ландис" ежегодно наращивает объем производимой продукции. Сейчас технологи и инженеры работают над запуском линейки эскимо. Оборудование закуплено у российского производителя по программе лизинга.

"В декабре-январе у нас появится новая категория товара. Наши покупатели его давно ждут. Рецептура мороженого будет та же, а шоколад закупим у компании мирового масштаба", - уточнил коммерческий директор.

Напомним, Международная выставка "Россия. Поехали" откроется на территории ВДНХ 4 ноября и будет работать до 12 апреля. Все регионы представят свои достижения на ней. Дни Тюменской области пройдут с 20 по 27 ноября.

Анжела Лебедева