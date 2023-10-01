Мастерская из Тюменской области представит две тысячи баночек варенья на выставке "Россия. Поехали"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Мастерская "Жили-были" Заводоуковского городского округа примет участие в Международной выставке-форуме "Россия. Поехали" на ВДНХ в Москве с 20 по 27 ноября, в Дни Тюменской области. Более 2 тыс. баночек варенья представят предприниматели на стенде региона.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила владелица мастерской Татьяна Ильиных.

"Мы совсем молодая компания. Впервые примем участие в такой масштабной выставке в Москве. Это большая честь представить Тюменскую область гастрономическую. И это большая ответственность для нас. Мы проведем дегустацию, возьмем с собой наше фирменное дерево и куклы ручной работы. Работаем сейчас над подготовкой стенда. Будем стараться удивлять гостей выставки", - рассказала она.

Варенье из шишек, одуванчиков, кедровый орех в сосновом сиропе, брусника с кедровым орехом – топовые позиции представит мастерская гостям. Каждая 100-миллилитровая баночка имеет бренд – символ Тюменской области.

"Мы, помимо варенья, повезем еще цукаты, подарочные наборы и шишку в шоколаде. Весь товар выпускается давно, пользуется популярностью. Содействие в отправке продукции и организации торгового места оказывает правительство Тюменской области", - отметила Татьяна.

| Фото: vk.com/varenietea | Фото: vk.com/varenietea

Также посетители выставки на ВДНХ познакомятся с сувенирным набором "Жили-были", который победил на конкурсе лучших туристических сувениров УФО. Он будет представлен на федеральном этапе в Тверской области в начале декабря.

По мнению хозяйки крафтовой мастерской, участие в выставке "Россия" даст возможность расширить деловые связи, сбыт по всей стране.

Неделя Тюменской области пройдет с 20 по 27 ноября, день Тюменской области – 24 ноября.

Анжела Лебедева