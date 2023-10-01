Тюменский мастер Святослав Шитов провел мастер-класс в преддверии старта проекта "Елки России"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 50 юных тюменцев и их родителей побывали на мастер-классе по изготовлению сибирской игрушки в музейно-ремесленном "Цехе" 28 октября. Встреча прошла в преддверии проекта "Елки России", который реализуют в рамках выставки-форума "Россия" на ВДНХ в Москве.

Известный тюменский реставратор и мастер резьбы по дереву Святослав Шитов рассказал юным гостям "Цеха" о технике обработки деревянных изделий и традиции их создания. Он считает, что именно с этой игрушки начинается знакомство с богатой культурой страны, историей. Именно это он и пытается передать детям. Прикоснувшись к дереву, ребенок узнает его свойства, материалы, структуру. Сам творческий процесс объединяет семью. Это сближает, таким образом рождается сказка, сделанная руками своей семьи.

"Когда я был ребенком, мне повезло принимать участие в археологических раскопках. Мы находили деревянные игрушки прошлых веков. Это настолько впечатляло меня, что я говорил, что когда стану старше, сделаю те самые деревянные игрушки. И вот уже став мастеров резьбы по дереву, восстановив более 30 старинных домов в Тюмени, иконостасов, храмов, я все-таки нашел время для этой игрушки. Сделал лошадку, придал ей определенную форму, почувствовав, что такой она была бы в старину. Она настолько мне понравилось. Продолжил делать игрушки. Участвуя в экспедициях, находил точно такие же, которые сделал своими руками, научил этому других", — поделился своей историей Святослав Шитов.

Юные участники мастер-класса могли сами выбрать заготовку. Кому-то понравились лошадки, другим фигурки кошек, зайцев и белок. Заготовки также были из разной древесины: кедр, сосна, ель, пихта, липа. Реставратор рассказал ребятам о значении каждого зверя. Например, кот — это старинный символ богатства. Фигурки пушных зверей говорили о торговле и благополучии.

Для начала детям предложили поработать наждачной бумагой и почувствовать, как дерево меняется в руках. Затем ребята перешли к точечной росписи — именно с точки начинался самый древний язык орнамента, подчеркнул Святослав Шитов.

Айгуль Битюкова пришла на творческую встречу 12-летним сыном Арсением. Мальчику нравится заниматься ремесленным делом в своей школе № 65. "Они сами делают игрушки и шкатулки из дерева, сами их раскрашивают. Ученики занимаются благотворительностью. Поэтому очередная наша игрушка — в копилку. Мальчики из нашего класса передают их в региональный специализированный дом ребенка. Ремесленное дело помогает развиваться ребенку", — поделилась она.

Для проекта "Елки России" реставратор сделал около 30 игрушек из разных пород дерева. Также праздничные деревья украсят элементами деревянной резьбы. Тюменская домовая резьба, которой занимается мастер, является знаковой, брендом, привлекающим внимание людей со всего света. Как отметил Шитов, архитекторы сказали, что она не имеет аналога в мире. Поэтому такую резьбу необходимо показать на елке, убежден реставратор.

"Мы взяли фрагменты домовой резьбы, которая используется на тюменских наличниках, сделали древо жизни, фантастические, фруктовые ветви, виноградные лозы, своеобразный растительный орнамент. Это все будет украшать елку. Конечно, на елке разместим нашего знаменитого Конька-горбунка. Он яркий, солнечный", — добавил Святослав Шитов.

По его словам, тюменские деревянные игрушки очень интересны гостям города. После мастер-класса для детей мастер отправился на встречу с делегацией туристов. Он прогулялся с ними по пешеходной ул. Дзержинского, показал им открытый павильон, в котором представлена экспозиция, рассказывающая об особенностях деревянной резьбы, значении ее символов. Эти элементы на елках увидят жители и гости Москвы. Туристам на память о Тюмени подарили по деревянной игрушке.

Отметим, всего в проекте "Елки России" будет 89 деревьев — по количеству регионов в стране. Украшенные елки отразят традиции и культуру каждого из них. Елки завезут и установят в специальных коробах вдоль главной аллеи в четыре ряда.

Инна Пахомова