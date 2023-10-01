Уникальными игрушками украсят ёлку Тюменской области на ВДНХ в Москве

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

70 авторских елочных игрушек украсят новогоднее дерево от Тюменской области в рамках проекта "Ёлки России" на главной аллее ВДНХ в Москве. Игрушки необычные – это мини-ковры, элементы наличников, фанерные шары с традиционной домовой росписью, деревянные резные лошадки, куклы-колокола, дымники и блинные сковородки. Акция стартует во время проведения Международной выставки-форума "Россия" и продлится с 1 декабря по 11 февраля.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в ходе пресс-тура по мастерским авторов игрушек, в музей Словцова и на Сибирскую ковровую фабрику 17 октября.

Всего в проекте будет 89 деревьев – по количеству регионов в стране. Украшенные елки отразят традиции и культуру каждого из них. Ёлки завезут и установят в специальных коробах вдоль главной аллеи в четыре ряда.

По словам заместителя директора областного департамента культуры Анны Кривоносовой, это будет целый новогодний лес, большой и необычный.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Проект уникальный, красочный, он привлечет внимание не только жителей столицы, но и гостей из ближнего и дальнего зарубежья. Креативные индустрии для отрасли культуры – это, в первую очередь, – сохранение народного творчества, его передача будущим поколениям и органичная интеграция в современную жизнь. Акция – одна из форм заявить о себе. Не только сохранить народные промыслы и ремесла, но и поделиться их результатами со всей страной", - подчеркнула она.

В ходе пресс-тура первой о своих игрушках рассказала мастер Ольга Отраднова. Это шары из фанеры диаметром 30 см, украшенные домовой росписью. Тех, кто таким образом расписывал дома зажиточных хозяев, называли тюменские красильщики или кармакские мастера, потому что они селились вдоль реки Кармак.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Характерная особенность росписи – двухцветный мазок, когда на кисть берется два цвета и за одно движение получается эффект разбела. Узор, нанесенный мастером на игрушку, – традиционный для Тюменского края. Кстати, домовая роспись внесена в реестр нематериального культурного наследия региона.

Следующим стало посещение мастерской Шитовых. Святослав представил игрушки в виде элементов деревянных наличников, лошадок и Коньков-горбунков. Уже долгое время мастер проводит исследования в селах Тобольского и Тюменского районов, возродил традиционную сибирскую игрушку "Конёк", которая отличается особыми стилистическими признаками и тюменским двухцветным орнаментом.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Лошадка – это первая игрушка ребенка, символ здоровья, удачи и благополучия. Поэтому именно с такими пожеланиями из Сибири мы хотим показать нашего знаменитого красного коня. Именно он прославил нашу землю, ямщиков, и помог развить народные промыслы", - поделился Святослав Шитов.

Завершил пресс-тур визит в офис Сибирской ковровой фабрики, цех по изготовлению которой расположен в Ишиме. Там рассказали о том, как удалось уменьшить знаменитые сибирские ковры до размера ёлочных игрушек, чтобы украсить тюменскую елку в столице России.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Как пояснил представитель фабрики Александр Соболев, мастерицы изготовили мини-ковры по разработанным дизайнерами эскизам, изделия получились 15 на 15 см, в расцветках тюменского народного художественного промысла. Чёрный фон символизирует плодородную землю, а зеленые и красные цветы – яркие краски благодатного лета.

"На изготовление одной игрушки уходит два дня, с подготовкой материалов, созданием эскиза, технологической карты. Традиционно в коврах использовались такие цветы как розы, маки, васильки, незабудки и все, что видели мастерицы в своем палисаднике", - пояснил Александр Соболев.

Инна Кондрашкина