В Тюменскую область едут туристы из 40 регионов России

| Фото: Visit Tyumen | Фото: Visit Tyumen

Жители более 40 регионов страны посещают Тюменскую область. Регион входит в десятку популярных направлений по России.

Об этом сообщила директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова. Отметим, туристический потенциал будет широко представлен на Международной выставке-форуме "Россия", которая откроется на ВДНХ в Москве 4 ноября. Ее гости смогут выиграть туры в Тюменскую область и брендированные сувениры.

"Туристическая отрасль в регионе активно развивается. У нас прошло восстановление после пандемийного периода. Виден устойчивый интерес со стороны гостей. Каждый раз фиксируем, что жители более 40 регионов страны приезжают в Тюмень, Тобольск, посещают и другие направления", — поделилась она.

Мария Трофимова добавила, что в регионе возникают новые локации, объекты, интересные предложения. Так, в 2023 году открылся новый четырехзвездочный отель Mirros в Тобольске. Обновился термальный комплекс "Дубровсинский". Построен новый крытый комплекс в экопарке "Тайга" с термальным бассейном. В ближайшее время в Тюмени в рамках открытия термального сезона ожидают запуск второй чаши открытого бассейна термального курорта "ЛетоЛето".

"Отрасль реагирует на туристический поток и предлагает новые возможности для того, чтобы работать с гостями и делать это на качественном уровне", — заключила директор регионального департамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.

На выставке-форуме "Россия" будет установлен единый стенд Тюменской области, отражающий историю, современность и достижения региона. Акцент также сделают на основных туристических локациях и направлениях. Одна из турзон будет связана с термальным и минеральным подземным морем. На едином стенде Тюменской области в отдельной локации представят и туристический потенциал Тобольска. Посетителей масштабной выставки пригласят на термальный сезон: с 4 ноября по 3 декабря каждые выходные на тюменских источниках будут проходить яркие интерактивы, викторины с подарками, флешмобы, выступления музыкантов и многое другое.

Тюменскую область туристическую представят не только на стенде региона, но и на площадках федеральных ведомств. На стенде Министерства экономического развития Российской Федерации будут проводиться мастер-классы тюменских ремесленников. Здесь же посетители смогут попробовать минеральную воду, ознакомиться с презентацией туристического потенциала региона.

Инна Пахомова