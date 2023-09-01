На выставке-форуме "Россия" в Москве разыграют туры в Тюменскую область

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выиграть туры в Тюменскую область, брендированные сувениры и узнать больше о туристических возможностях региона смогут посетители Международной выставки-форума "Россия", которая откроется на территории ВДНХ в Москве 4 ноября.

Организаторы установят единый стенд Тюменской области, отражающий исторические вехи региона, современность и достижения. Также будет сделан акцент на основных туристических локациях и направлениях.

"Одна из зон туризма будет связана с термальным и минеральным подземным морем. Сделаем ретроспективу: расскажем про древнее Западно-Сибирское море, выставим панно с артефактами, фотозону с имитацией минерального фонтана. Расскажем историю 25-метрового фонтана термальной минеральной воды, который забил в 1949 году из первой нефтяной скважины. Все это будет сопровождаться видеоконтентом", — сообщила корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Предполагается, что стенды регионов должны работать автономно. Поэтому конструкцию собирают таким образом, чтобы к ней можно было подойти в любое время, что-то прочитать, увидеть. Будут применены и тач-панели.

На едином стенде Тюменской области в отдельной локации представят и туристический потенциал Тобольска. В зоне "Путешествия в Тобольск со звездой" посетители смогут с помощью QR-кодов посмотреть видеорепортажи знаменитостей о посещении этого города.

Не обойдется и без интерактивов для гостей. У каждого региона в ходе проведения выставки-форума "Россия" будет свой день. День Тюменской области состоится в ноябре: в павильоне будет представлена программа с позиционированием региона. Запланированы деловые, культурные встречи, мастер-классы с ремесленниками, флешмобы, приуроченные к открытию термального сезона.

"Мы традиционно в ноябре открываем термальный сезон, приглашаем на него. Подсветить активности в Тюменской области на такой площадке — хорошая возможность для нас. Традиционно мы будем проводить розыгрыши, викторины на знание фактов о Тюменской области. За правильные ответы посетители получат подарки. Мы будем разыгрывать туры в Тюменскую область и, конечно, брендированые сувениры. Также планируется, что в павильоне, где будут представлены стенды регионов, будет работать универмаг сувениров. На сегодняшний день заявлены косторезные изделия, тюменские ковры, гастрономические сувениры, которые можно будет приобрести в этом универмаге в течение пяти месяцев",— добавила Мария Трофимова.

Тюменская область туристическая будет представлена не только на стенде региона, но и на площадках федеральных ведомств. На стенде Министерства экономического развития Российской Федерации будут проводиться мастер-классы тюменских ремесленников. Здесь же посетители смогут попробовать минеральную воду, ознакомиться с презентацией туристического потенциала региона.

Отметим, стенды с достижениями Тюменской области и других регионов будут экспонироваться на территории ВДНХ по 1 апреля.

Инна Пахомова