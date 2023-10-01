Интерактивы и подарки ждут любителей горячих источников в Тюмени

| Фото: Visit Tyumen | Фото: Visit Tyumen

Мероприятия, приуроченные к открытию термального сезона в Тюменской области, будут проходить на горячих источниках с 4 ноября по 3 декабря.

Этот термальный сезон в регионе станет четвертым по счету. Каждые выходные с 4 ноября до 3 декабря на тюменских источниках гостей будут ждут яркие интерактивы, викторины с подарками, флешмобы, дегустации иван-чая, выступление музыкантов и многое другое.

Как сообщили представители бренда Visit Tyumen, в открытии сезона будут участвовать радиоведущие одного из популярных утренних шоу. Их имена пока не разглашают.

Любой желающий сможет поучаствовать в квесте "Термальный круиз". Задача – собрать как можно больше печатных значков в специальный брендированный билет и обменять его на подарок.

Инна Пахомова