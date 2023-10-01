Якушев: все субъекты УФО подготовили запоминающиеся экспозиции для Международной выставки-форума "Россия"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Оригинальные, запоминающиеся экспозиции подготовили все субъекты УФО для Международной выставки-форума "Россия". Так оценил проделанную работу полномочный представитель президента страны Владимир Якушев.

На интерактивном стенде Тюменской области на Международной выставке-форуме "Россия" будет пять тематических зон. Первая называется "Удивление". На ней посетители узнают необычные факты о регионе, сообщается на официальном сайте полпреда президента в УФО.

"Например, о том, что горячие источники Тюменской области берут своё начало в водах древнего моря", - отмечено в сообщении. Зона "История и открытия" расскажет о подвигах нефтяников и газовиков и о современных производствах. "Дом" — о благоустройстве и культурном наследии: рекордных темпах ввода жилья и сохранении памятников архитектуры в Тюменской области. "Семья" будет посвящена поддержке семейных ценностей в регионе, который занял 3 место по качеству жизни в стране. А на площадке "Мечтать вместе" гости выставки узнают о перспективах развития (например, к 2028 году в Тюмени появится межуниверситетский кампус) и о других амбициозных проектах Тюменской области.

Выставка-форум "Россия" пройдёт по поручению президента России. На ней будут представлены все 89 регионов страны, а также федеральные ведомства, госкорпорации и иностранные государства. Выставка займёт более 250 тыс. кв. м.

Выставка откроется в Москве, на территории ВДНХ, 4 ноября, и будет работать до 12 апреля 2024 года.

В программе выставки "Россия" запланированы Дни регионов. 22 ноября посвятят Курганской и Челябинской областям. 23 ноября станет Днём Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа. 24 ноября о себе расскажет Тюменская область, 25 ноября – Свердловская область.

Стенд Свердловской области будет стилизован под металлургический завод времён Демидовых. Идея экспозиции Ханты-Мансийского автономного округа – Югры заложена в формате прохождения квеста "Путешествие по Югре", а оформление содержит акценты и стилистику четырёх времён года. Экспозиция Челябинской области строится вокруг главной идеи: "Челябинская область начинается с человека и его мечты". Ямало-Ненецкий автономный округ покажет мультимедийную инсталляцию о прошлом, настоящем и будущем округа. Одним из главный элементов стенда Курганской области станет крепость Царево городище, которая служила важнейшим оборонительным пунктом российского государства в Западной Сибири.

"Наша общая задача – влюбить жителей всей России и других стран в Уральский федеральный округ. Заинтересовать их промышленным и туристическим потенциалом Урала и Западной Сибири. Удивить самобытной культурой и традициями. Все возможности для этого у наших регионов есть", – подчеркнул Владимир Якушев.

