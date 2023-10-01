Участники "Движения первых" из Тюменской области посетят выставку-форум "Россия"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Участники Российского движения детей и молодежи "Движение первых" в возрасте от семи до 17 лет из Тюменской области посетят Международную выставку-форум "Россия", которая откроется на ВДНХ в Москве 4 ноября.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" специалист по коммуникациях регионального отделения "Движения первых" в Тюменской области Владислав Мухин, за все время выставку "Россия" посетят 1 тыс. 750 человек из региона. На ноябрь запланировано пять выездов. В основном делегации активных школьников будут состоять из 25 человек. Самая большая группа будет присутствовать на выставке-форуме "Россия" 24 ноября, в День Тюменской области. Делегацию составят 100 человек.

Известно, что дети летят в Москву на один день: утром прилетают, вечером уже улетают обратно. "Муниципалитеты проводят внутри конкурсный отбор среди детей. Каким образом он будет проведен, муниципалитет определяет самостоятельно. Общего регламента по этому вопросу нет", — добавил Владислав Мухин.

Общероссийское движение детей и молодежи "Движение первых" и президентская платформа "Россия – страна возможностей" в рамках Международной выставки-форума “Россия” откроют павильон № 1 "Первые в России — стране возможностей!". В нем будет организовано уникальное интерактивное шоу, которое позволит посетителям побывать в прошлом, увидеть масштаб настоящего и помечтать о будущем. Все залы посвятят достижениям страны людей разных периодов. Благодаря применению инновационных технологий каждый посетитель сможет визуализировать свою мечту.

Напомним, выставка главных достижений страны, на которой каждый регион Российской Федерации представит науку, промышленность, традиции и культуру, пройдет с 4 ноября по 12 апреля. Стенд Тюменской области расскажет о любви к региону.

Инна Пахомова