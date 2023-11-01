Юная художница Тюменской области победила во Всероссийском конкурсе "Место, где мое сердце"

| Фото: скриншот видео t.me/gowithRussia | Фото: скриншот видео t.me/gowithRussia

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17-летняя Софик Абовян из с. Абатское Тюменской области победила во Всероссийском конкурсе "Место, где мое сердце". Ее рисунок – пейзаж родного села – высоко оценили и отметили подарком эксперты – организаторы Международной выставки "Россия. Поехали".

Софик Абовян с 2014 года обучается на отделении "Изобразительное искусства" Абатского ДШИ. За это время ее рисунки отмечены многочисленными грамотами и дипломами конкурсов, фестивалей разных уровней.

Об этом корреспонденту информацинного агентства "Тюменская линия" рассказала заместитель директора Детской школы искусств с. Абатское Наталья Антонова.

"Как утверждает педагог Алина Лычагова, у Софик богатое воображение цвета, что определяет настроение в ее работах. Она обладает врожденным талантом", - отметила Антонова.

| Фото: скриншот видео t.me/gowithRussia | Фото: скриншот видео t.me/gowithRussia

Предложение принять участие в конкурсе "Место, где мое сердце" поступило от регионального департамента культуры. От Абатской ДШИ направили 10 работ учеников. Композицию Софик отобрали для открытого голосования. По итогам она вошла в тройку победителей.

Талантливой школьнице глава Абатского района Игорь Васильев передал подарок с символикой выставки-форума "Россия. Поехали". Софик Абовян планирует связать жизнь с изобразительным искусством, после окончания школы будет поступать в ТГИК.

видео: t.me/gowithRussia

Помимо художницы из Абатского, победителями конкурса стали школьницы из Ульяновска и Красноярска.

Анжела Лебедева