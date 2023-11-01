Более 95 тыс. человек проголосовали за тюменские термальные воды на сайте Достижения.рф

| Фото: t.me/visittyumenn | Фото: t.me/visittyumenn

Более 95 тыс. человек проголосовали за тюменские термальные воды на сайте Достижения.рф. Отдельный стенд, посвященный термальным водам Тюменской области, будет на выставке "Россия" на ВДНХ, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Моор.

Выставка начнет работу уже 4 ноября в Москве. "Обязательно приходите. И, конечно же, приезжайте к нам в гости", - добавил глава региона.

Напомним, выставка главных достижений страны, на которой каждый регион Российской Федерации представит науку, промышленность, традиции и культуру, продлится до 12 апреля. Стенд Тюменской области расскажет о любви к региону.