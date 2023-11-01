Участники тюменской лаборатории M'uzLab споют на выставке "Россия" в Москве

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Участники тюменской лаборатории M'uzLab споют в День региона на Международной выставке-форуме "Россия" в Москве 24 ноября. Посетители оценят 10 песен.

Ранее организаторы лаборатории думали, что проведут отбор среди коллективов, но в итоге на территории ВДНХ выступят все коллективы. Посетителям выставки "Россия" представят полную программу: два блока по полчаса. Ребята презентуют песни, написанные в ходе трехдневной лаборатории M'uzLab, которая состоялась в середине октября. Возможно, к репертуару добавят пару авторских композиций, которые подойдут по тематике.

"Мы долго думали над тем, кого везти в Москву. Поняли, что вся программа хорошо сложилась с точки зрения динамики и всех нюансов. У нас была возможность везти определенное количество людей. Так получилось, что не все ребята смогут поехать, потому что это середина рабочей недели. Кто-то живет в Москве", — поделилась с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" руководитель музыкальной лаборатории M'uzLab Сюзанна Иванова.

Напомним, участие в тюменской музыкальной лаборатории M'uzLab принимали представители разных областей России. Из Тюмени на день региона в Москву отправятся 15 человек. Пять участников прибудут из Новосибирска, четверо — из Санкт-Петербурга. По одному человеку приедут в столицу из Томска, Ханты-Мансийска, Сургута, Екатеринбурга, Калининграда.

Напомним, отчетный концерт музыкальной лаборатории M'uzLab состоялся в мультицентре "Контора пароходства" 15 октября. При написании композиций, которые прозвучали в этот вечер, музыканты из разных городов на протяжении трех дней переосмысливали песни 30-летней давности, записанные в селах региона. Редкие материалы молодежи предоставили автор-исполнитель Евгения Зонтикова и руководитель фольклорного ансамбля "Радоница" Ирина Светлова. В итоге музыканты презентовали совершенно новый продукт, основанный на региональной идентичности.

Инна Пахомова