Автоинспекторы отстранили жительницу Увата от вождения за пьяную езду

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жительницу Увата отстранили от участия в дорожном движении за пьяное вождение. 40-летняя гражданка управляла автомобилем Hyundai без водительского удостоверения и состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Алкотестер показал 0.23 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Спиртное селянка употребляла в гостях, затем поехала домой. Ее привлекли к административной ответственности.