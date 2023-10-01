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Автоинспекторы отстранили жительницу Увата от вождения за пьяную езду

Происшествия, 17:00 31 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жительницу Увата отстранили от участия в дорожном движении за пьяное вождение. 40-летняя гражданка управляла автомобилем Hyundai без водительского удостоверения и состоянии алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Алкотестер показал 0.23 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Спиртное селянка употребляла в гостях, затем поехала домой. Ее привлекли к административной ответственности.

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# ГИБДД Тюменской области , пьяная езда

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