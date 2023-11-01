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Водителей предупреждают об ухудшении погоды на уватском участке автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск

Общество, 10:47 01 ноября 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Три наряда ДПС несут дежурство на уватском участке автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в связи с ухудшением погоды 1 ноября, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На 345-м км автодороги инспекторы призывают водителей быть максимально внимательными во время снегопада, а также соблюдать скоростной режим. На трассе работает дорожная техника, дорога обработана песчано-солевой смесью.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , Уватский район , ухудшение погоды

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