Водителей предупреждают об ухудшении погоды на уватском участке автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Три наряда ДПС несут дежурство на уватском участке автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в связи с ухудшением погоды 1 ноября, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На 345-м км автодороги инспекторы призывают водителей быть максимально внимательными во время снегопада, а также соблюдать скоростной режим. На трассе работает дорожная техника, дорога обработана песчано-солевой смесью.