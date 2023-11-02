Три сухогруза с коксующимся углем отправились из Сабетты в Китай

| Фото: Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Сотрудники Тюменской таможни в Сабетте (ЯНАО) оформили на экспорт три сухогруза с коксующимся углем, использующимся в металлургии.

"Экспортный потенциал участников внешнеэкономической деятельности возрастает, - отмечено в сообщении Тюменской таможни. - Если в конце прошлого года из морского порта Сабетта убыл один сухогруз с 35-ю тысячами тонн коксующегося угля, то уже за октябрь 2023 года оформлено три судна со 117 тысячами тонн природного топлива, которое отправилось в Поднебесную".

Всего в 2023 году сотрудники Новоуренгойского таможенного поста в самом северном морском пункте пропуска страны оформили более 400 танкеров-газовозов, конденсатовозов и сухогрузов с товарами общим весом свыше 15 миллионов тонн.