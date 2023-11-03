Жители Тюменской области смогут принять участие в тестировании ДЭГ с 15 по 17 ноября

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С 15 и по 17 ноября 2023 года у жителей Тюменской области будет возможность познакомиться с работой системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и убедиться в ее надежности.

"ЦИК России совместно с Минцифры проведут общероссийскую тренировку системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Она позволит разработчикам проверить функциональность, а избирателям - ознакомиться с работой системы, - сообщается на сайте Избирательной комиссии Тюменской области. - Тренировка проводится на тестовых данных - вам, как избирателю, предстоит проголосовать за Кандидатова Кандидата Кандидатовича".

Для участия в тестовом голосовании нужно до 13 ноября 2023 года, до 23:59 по московскому времени подать заявление на портале Госуслуг. Чтобы подать заявление необходимо выполнить следующие условия: пользователь должен являться гражданином Российской Федерации; должен достичь возраста 18 лет на день голосования (17.11.2023); должен быть прописан в любом из регионов России, кроме Москвы; у пользователя должна быть подтвержденная учетная запись Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ); данные подтвержденной учетной записи ЕПГУ должны быть полностью сопоставлены с данными, содержащимися в ГАС "Выборы".

"Уверен, многим из вас интересно посмотреть на работу системы дистанционного голосования. Присоединяйтесь!" - пригласил председатель облизбиркома Игорь Халин.