Сбер и холдинг Партнер договорились о строительстве 12 заводов тротуарной плитки "Поревит"

| Фото: Сбербанк | Фото: Сбербанк

Сбер и холдинг "Партнер" подписали соглашение о намерениях сотрудничества по строительству 12 заводов тротуарной плитки "Поревит". Подписи под документом поставили заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Александр Нуйкин и генеральный директор холдинга "Партнер" Геннадий Разницын.

Соглашение о стратегическом сотрудничестве предусматривает взаимодействие сторон по финансированию, внутренним и международным расчетам, консультационным и информационным услугам, направленным на реализацию проектов.

Инвестиционная программа холдинга рассчитана до 2032 года. Строительство первого завода в рамках программы уже началось — в августе состоялась заливка первого куба бетона в основание нового предприятия в Свердловской области, которое располагается в особой экономической зоне "Титановая долина". Для реализации проекта Западно-Сибирское отделение Сбербанка открыло компании кредитную линию в размере более 950 млн рублей.

Александр Нуйкин, заместитель председателя Уральского банка Сбербанка: "Первый завод "Поревит" в Ялуторовске оснащён технологичным и инновационным оборудованием для производства тротуарной плитки. Контроль качества изготавливаемой продукции осуществляется с применением искусственного интеллекта. Он анализирует данные о производственных процессах и определяет отклонения от установленных стандартов. Подписанное соглашение позволит тиражировать новейшие технологии в других регионах нашей страны. Уверен, что производимая продукция будет востребована как частными клиентами, так и строительными компаниями, и муниципальными заказчиками".

Геннадий Разницын, генеральный директор холдинга "Партнер": "Мы сегодня отчетливо видим устойчивые тенденции в регионах России к современному и качественному формированию общественных пространств, созданию комфортной среды проживания, как в крупных городах, так и средних и малых населенных пунктах. Наша продукция предназначена для благоустройства в муниципальных образованиях, вновь возводимых жилых комплексах, а также для мощения в частном секторе. Учитывая огромный интерес рынка и постоянно увеличивающийся спрос, мы приняли решение о строительстве новых заводов и значительном увеличении объемов производства с целью максимально приблизиться к потенциальному потребителю. Почти все наши проекты строятся при поддержке Сбербанка. Надеемся на дальнейшее плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество в рамках нашей инвестиционной программы".

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