Тюменский педагог года поучаствовала в видеоподкасте о кино "Смотря как посмотреть"

| Фото: Валерий Бычков, ИА "Тюменская линия" | Фото: Валерий Бычков, ИА "Тюменская линия"

Видеоподкаст "Смотря как посмотреть" запустила команда фестиваля "Ноль плюс". Он помогает разобраться в мире кинематографа, узнать о его образовательной и воспитательной функциях, понять важность семейного кинопросмотра и пользу обсуждений кинокартин, сообщают организаторы.

Гость пилотного выпуска — актриса, учитель русского языка и литературы, победитель конкурса "Педагог года - 2016" в Тюмени Светлана Велимирович. Вместе с ведущим Петей Агеевым они обсуждали, почему кинотеатр — особое место для просмотра кино, могут ли фильмы побудить интерес к книге, какова роль кинопедагога в развитии культурного багажа школьника, какие фильмы про школу стоит посмотреть и другое.

Первый выпуск размещен по ссылке. Возрастное ограничение: 6+.