  • 6 ноября 20236.11.2023понедельник
  • В Тюмени 2..4 С 4 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменский педагог года поучаствовала в видеоподкасте о кино "Смотря как посмотреть"

Общество, 15:32 06 ноября 2023

Валерий Бычков, ИА "Тюменская линия" | Фото: Валерий Бычков, ИА "Тюменская линия"

Видеоподкаст "Смотря как посмотреть" запустила команда фестиваля "Ноль плюс". Он помогает разобраться в мире кинематографа, узнать о его образовательной и воспитательной функциях, понять важность семейного кинопросмотра и пользу обсуждений кинокартин, сообщают организаторы.

Гость пилотного выпуска — актриса, учитель русского языка и литературы, победитель конкурса "Педагог года - 2016" в Тюмени Светлана Велимирович. Вместе с ведущим Петей Агеевым они обсуждали, почему кинотеатр — особое место для просмотра кино, могут ли фильмы побудить интерес к книге, какова роль кинопедагога в развитии культурного багажа школьника, какие фильмы про школу стоит посмотреть и другое.

Первый выпуск размещен по ссылке. Возрастное ограничение: 6+.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# кино , кинофестиваль Ноль плюс , педагог

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:14 06.11.2023День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков в 1943 году отметили в Вагайском районе
16:37 06.11.2023Первый слет школьных медиацентров провели в Тюменском районе
16:11 06.11.2023Праздничную елку к Новому году установят в Тобольске на Плацпарадной площади
15:32 06.11.2023Тюменский педагог года поучаствовала в видеоподкасте о кино "Смотря как посмотреть"