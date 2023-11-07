Авиакомпания "ЮТэйр" начнет выполнять совместные рейсы с белорусской "Белавиа"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Авиакомпания "ЮТэйр" начнет выполнять совместные рейсы с белорусской "Белавиа" в рамках подписанного соглашения. Перелеты из Минска и Гомеля в Москву будет осуществлять авиакомпания "Белавиа", из Москвы в регионы — "ЮТэйр".

"В рамках подписанного соглашения с авиакомпанией "Белавиа" мы открыли продажу билетов белорусского перевозчика на онлайн-платформах "ЮТэйр". Уверен, что транзитным пассажирам из Беларуси будет комфортно путешествовать с "ЮТэйр" через московский аэропорт "Внуково", откуда мы выполняем рейсы по России и за рубеж", — сказал президент "Utair — пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

Генеральный директор авиакомпании "Белавиа" Игорь Чергинец пояснил, что после миграции на новую платформу "Леонардо" авиакомпания постепенно восстанавливает соглашения с авиакомпаниями-партнерами.

"И первой стала авиакомпания "Ютэйр" - наш давний надежный партнер. Уверен, что возможность оформления единого билета на рейсы "Белавиа" и "ЮТэйр" из Минска и Гомеля через аэропорт "Внуково" поможет нашим пассажирам комфортно путешествовать по доступным тарифам", - отметил он.

Оформление единого билета на рейсы "Белавиа" и "ЮТэйр" из Минска и Гомеля (и обратно) через Москву доступно по России: Грозный, Когалым, Красноярск, Минеральные Воды, Нарьян-Мар, Ноябрьск, Самара, Сургут, Сыктывкар, Тюмень, Усинск, Уфа, Ухта, Ханты-Мансийск. За рубеж: Бухара, Душанбе, Самарканд, Фергана, сообщает пресс-служба "ЮТэйр".