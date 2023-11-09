  • 9 ноября 20239.11.2023четверг
  • В Тюмени 2..4 С 2 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

75 тысяч рублей компенсации за травму получит пятиклассник от школы в Вагайском районе

Происшествия, 15:53 09 ноября 2023

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

75 тыс. рублей компенсации выплатит школа в Вагайском районе ученику за полученную во время урока русского языка травму. Мать пятиклассника обратилась с жалобой в районное ведомство, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В апреле 2023 года в школе с. Вагай во время урока русского языка учащиеся пятого класса играли воздушным шариком, перекидывая его друг другу. Один из учеников отбивая шарик, потерял равновесие и упал со стула на левую руку. В результате падения ребенок получил закрытый перелом обеих костей левого предплечья со смещением, что причинило его здоровью вред средней тяжести. Ученика госпитализировали в медицинское учреждение и прооперировали.

Прокуратура района в целях защиты прав ребенка направила в суд исковое заявление о взыскании с образовательной организации компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал со школы 75 тыс. рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# компенсация , прокуратура Тюменской области , травма

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:53 09.11.202375 тысяч рублей компенсации за травму получит пятиклассник от школы в Вагайском районе
15:20 09.11.202321 тонну иранских фиников не пустили из Казахстана в Тюмень
14:25 09.11.2023Жителя Тобольска ждет суд за применение насилия в отношении автоинспектора
13:41 09.11.2023Из-за свадебных танцев на дороге в Тюмени проводят процессуальную проверку