75 тысяч рублей компенсации за травму получит пятиклассник от школы в Вагайском районе

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

75 тыс. рублей компенсации выплатит школа в Вагайском районе ученику за полученную во время урока русского языка травму. Мать пятиклассника обратилась с жалобой в районное ведомство, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В апреле 2023 года в школе с. Вагай во время урока русского языка учащиеся пятого класса играли воздушным шариком, перекидывая его друг другу. Один из учеников отбивая шарик, потерял равновесие и упал со стула на левую руку. В результате падения ребенок получил закрытый перелом обеих костей левого предплечья со смещением, что причинило его здоровью вред средней тяжести. Ученика госпитализировали в медицинское учреждение и прооперировали.

Прокуратура района в целях защиты прав ребенка направила в суд исковое заявление о взыскании с образовательной организации компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал со школы 75 тыс. рублей.