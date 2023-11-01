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В Тюменской области за три года средняя зарплата вырастет на 24,7 %

Экономика, 08:52 12 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

24,7 % составит рост среднего размера зарплаты в Тюменской области в трехлетней перспективе. В числовом выражении увеличение произойдет с 69,5 тыс. рублей в 2023 г. до 86,5 тыс. рублей в 2026 г. Такие данные приводятся в проекте регионального бюджета.

Вместе с тем, по данным Росстата, за восемь месяцев текущего года средняя зарплата в Тюменской области составила 67 тыс. 940 руб. в месяц. Это на 13, 8 % больше прошлогоднего показателя. По Уральскому федеральному округу – она на третьем месте после Ямала - 146 тыс. 325 руб. и Югры - 104 тыс. 106 руб.

В Свердловской области работникам в среднем начисляли 61 тыс. 312 руб., в Челябинской — 55 тыс. 849 руб., в Курганской — 47 тыс. 453 руб., пишет Вслух.ру.

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# зарплата , УФО

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