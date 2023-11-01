В Тюменской области с начала 2023 года число вакансий выросло на 21%

| Фото: с сайта полномочного представителя президента РФ в УФО | Фото: с сайта полномочного представителя президента РФ в УФО

На 21% выросло число вакансий в Тюменской области с начала 2023 года. В УФО число вакансий, размещенных работодателями на портале "Работа России" по сравнению с началом года, увеличилась на 22% и к началу ноября составляет более 184 тысяч. При этом количество безработных, зарегистрированных в службе занятости, за этот же период сократилась на 30% и к началу ноября составило 30 тыс. человек, сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в УФО.

"Сегодня мы видим, как стремительно падает безработица, но при этом, в некоторых отраслях, остро ощущается дефицит квалифицированных кадров и просто рабочих рук. Это серьезный вызов, на который нам предстоит ответить. В ситуации внешних угроз, вопросы занятости, в частности, в промышленности и предприятиях ОПК, остается в числе национальных приоритетов", - сказал Владимир Якушев.

Полпред поручил главным федеральным инспекторам держать на контроле вопросы занятости в регионах УФО.