Выплату на первенца в Тюменской области получают более шести тысяч семей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 6 тыс. семей Тюменской области получают ежемесячную денежную выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. При этом на 5 тыс. 494 первенца выплата была назначена в 2023 году, сообщает пресс-служба Отделения СФР по Тюменской области.

Получить данную выплату может женщина, родившая или усыновившая ребёнка до 1 января 2023 года, если ему еще не исполнилось 3 лет и он является первенцем. Пособие назначается без комплексной оценки имущества, если среднедушевой размер дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов трудоспособного населения, установленных в регионе.

В Тюменской области среднедушевой доход семьи не должен превышать 31 тыс. 338 рублей на каждого члена семьи. Размер пособия составляет 14 тыс. 176 рублей в месяц.

Для оформления выплаты необходимо подать заявление на портале госуслуг, обратиться в МФЦ или клиентскую службу СФР. Заявление о назначении выплаты рассматривается в течение 10 рабочих дней, но срок может быть увеличен до 30 рабочих дней.

Первая выплата приходит в течение 5 рабочих дней после принятия решения о ее назначении. В дальнейшем пособие выплачивается ежемесячно в единый день доставки — третьего числа за предыдущий месяц.