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Шесть ДК в центральных усадьбах Аромашевского района отремонтировали за пять лет

Общество, 16:01 19 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шесть Домов культуры отремонтировали в селах Аромашевского района за пять лет. На эти цели из местного бюджета направили около 100 млн рублей. Еще пять будут обновлены в ближайшие годы, сообщил глава муниципалитета Игорь Власов.

"В сфере культуры реализуется много мероприятий. И мы постепенно приводим в порядок местные ДК. В программу внесли все Дома культуры 11 сельских поселений – центральных усадеб. Ремонт выполняется под ключ, потому что качество услуг и среды должны соответствовать современным требованиям не только в городах, но и в селах. Это очень важно, потому что сельский житель не избалован", - подчеркнул глава.

По его словам, в социальной сфере района работают преданные делу профессионалы. В муниципалитете детей учат в девяти школах, воспитывают в трех детских садах. Наблюдается нехватка учителей в отдалённых сельских поселениях. И тем не менее, достигнуты хорошие результаты как в учебе, участии в конкурсах, так и в спортивной жизни. Аромашевский район занял второе место в Тюменской области по выполнению комплекса ГТО. В прошлом году он также был в лидерах.

Оксана Корнеенкова

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# Аромашевский район , дома культуры

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