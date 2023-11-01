21 ноября - события дня

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание комиссии по благоустройству и городскому хозяйству. 18+

В Тюмени в 10 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52) начнется заседание комитета по социальной политике. 18+

В Тюмени в 11 часов в библиотеке № 8 им. А.П. Чехова (ул. Северная, 2/1) начнется мероприятие для школьников "Выдумщица из Швеции". 6+

В Тюмени в 14 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание комиссии по экономическому развитию и бюджету. 18+

В Тюмени в 14 часов в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15/1) начнется творческая встреча с писателями в рамках регионального конкурса "Книга года – 2023". 12+

В Тюмени в 14 часов в библиотеке № 7 им. И.М. Ермакова (ул. Камчатская, 1а) начнется тренинг "Stop!-булинг". 12+

В Тюмени в 15 часов в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского, 51/3) начнется дискуссия "Литература: Читать? Слушать? Смотреть?". 12+

Интересное в этот день:

1497 — португальский мореплаватель Васко да Гама обогнул мыс Доброй Надежды.

1717 — вышел Указ Петра I об образовании самостоятельной Астраханской губернии.

1860 — в Малом зале Благородного собрания состоялся первый симфонический концерт Московского отделения Русского музыкального общества, которое основал Николай Рубинштейн, он же на этом концерте впервые выступил как дирижёр.

1911 — лётчик Д. М. Сокольцов осуществил радиопередачу с самолёта на землю.

1960 - введена в строй после реконструкции первая очередь Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) длиной 48 км между Ярославским и Симферопольским шоссе, движение по кольцу открыто в 1962 году.