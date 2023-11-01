В Сорокинском районе браконьеры застрелили двух косуль

| Фото: Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Двух косуль застрелили браконьеры в Сорокинском районе. Проводится доследственная проверка. Всего за неделю с 13 по 19 ноября в Тюменской области выявили 18 нарушений правил охоты, сообщает Госохотдепартамент региона.

Кроме того, в этом же районе произошло дорожно-транспортное происшествие с сибирской косулей. Инспекторы выявили охотников, которые в темное время выслеживали копытных животных, но были не в специальной сигнальной одежде повышенной видимости. Это тоже является нарушением правил охоты.