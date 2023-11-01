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В Сладковском районе к расчистке снега привлекут 23 единицы спецтехники

Общество, 17:34 20 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

23 единицы спецтехники подготовили предприятия для обслуживания дорог в Сладковском районе в осенне-зимний сезон. Об этом рассказал в глава района Александр Иванов в своем ТГ-канале.

Также заготовлен необходимый объем песко-соляной смеси для борьбы с гололедом, уточнил глава по итогам совещания с руководителями структурных подразделений муниципалитета.

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# Сладковский район , уборка снега

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