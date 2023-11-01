Более 500 тыс. кв. метров жилья построят вдоль Московского тракта в Тюмени
Более 500 тыс. кв. метров жилья построит застройщик в ЖК "Мотивы" в районе Плеханова вдоль Московского тракта. Старт работ на второй очереди жилой застройки осмотрели инспекторы Госстройнадзора по Тюменской области и советник президента Союза строителей региона Александр Могильников, сообщает Главное управление строительства региона.
Специалисты обсудили со строителями новинки законодательства, проговорили регламенты взаимодействия с контрольными органами, напомнили правила охраны труда.
"В Тюменской области сейчас строится более 4 миллионов квадратных метров жилья. Все участники этого процесса заинтересованы, чтобы дома были качественными и удобными", - отметил Александр Могильников.
Застройщик готовит на площадке свайное основание для трех домов второй очереди, занимается прокладкой коммуникаций. В первой очереди ЖК возводится шесть домов и многоуровневый паркинг.
"У Госстройнадзора нет задачи наказать строителей. Напротив, профвизиты мы проводим, чтобы напомнить нормы и правила, предостеречь строителей от нарушений и штрафов", - сказала инспектор Госстройнадзора по Тюменской области Валерия Культяшова.