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Более 500 тыс. кв. метров жилья построят вдоль Московского тракта в Тюмени

Экономика, 11:19 21 ноября 2023

t.me/gus72to

Более 500 тыс. кв. метров жилья построит застройщик в ЖК "Мотивы" в районе Плеханова вдоль Московского тракта. Старт работ на второй очереди жилой застройки осмотрели инспекторы Госстройнадзора по Тюменской области и советник президента Союза строителей региона Александр Могильников, сообщает Главное управление строительства региона.

Специалисты обсудили со строителями новинки законодательства, проговорили регламенты взаимодействия с контрольными органами, напомнили правила охраны труда.

"В Тюменской области сейчас строится более 4 миллионов квадратных метров жилья. Все участники этого процесса заинтересованы, чтобы дома были качественными и удобными", - отметил Александр Могильников.

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Застройщик готовит на площадке свайное основание для трех домов второй очереди, занимается прокладкой коммуникаций. В первой очереди ЖК возводится шесть домов и многоуровневый паркинг.

"У Госстройнадзора нет задачи наказать строителей. Напротив, профвизиты мы проводим, чтобы напомнить нормы и правила, предостеречь строителей от нарушений и штрафов", - сказала инспектор Госстройнадзора по Тюменской области Валерия Культяшова.

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# ГУС Тюменской области

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