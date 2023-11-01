На реконструкцию главного корпуса ТюмГУ выделено более 1 млрд рублей

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Чуть более 1 млрд рублей получит в 2024 году Тюменская область на реконструкцию главного учебно-лабораторного корпуса Тюменского государственного университета в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы.

Кроме того, почти 99 млн рублей выделят региону на создание новых мест для учащихся в школе в микрорайоне Мелиораторов в Тюмени и 18,5 млн рублей – на реконструкцию и капремонт домов культуры в двух селах Тобольского района.

Об этом сообщил первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам, депутат фракции "Справедливая Россия - за правду" Александр Ремезков, который прокомментировал закон "О федеральном бюджете на 2024 и плановый период 2025-2026 годов".

"Этим законом парламент утвердил, в том числе, распределение трансфертов для субъектов федерации, - отмечено в сообщении. - Общая сумма заложенных в федеральном бюджете трансфертов Тюменской области в 2024 году составит почти 8 млрд. рублей. На 2025 год запланировано 8,9 млрд рублей, на 2026 – 7,8 млрд рублей трансфертов. Общая сумма заложенных в бюджете субсидий Тюменской области на 2024 год - чуть более 4 млрд рублей, на 2025 год – 4,7 млрд рублей".

На поддержку здравоохранения в 2024 году предусмотрено 612, 6 млн рублей, в том числе, на реализацию региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения 247,6 млн рублей, на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС, – 107 млн рублей, на проведение профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и осложнений у пациентов высокого риска - 44 млн рублей, на оснащение медицинскими изделиями организаций, оказывающих помощь по реабилитации больных, – 65, 6 млн рублей.

На развитие образования в 2024 году выделено 145,5 млн рублей, из них на создание новых мест в общеобразовательных организациях в связи с ростом числа обучающихся - 99 млн рублей, на капитальный ремонт школ – 18 млн рублей.

Значительный объем федеральной поддержки в сумме 744 млн рублей выделяется на социальную политику. В том числе, на организацию бесплатного горячего питания школьников в начальных классах - 441 млн рублей, на ежемесячную денежную выплату на третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет - 226,7 млн рублей, на предоставление жилых помещений детям-сиротам - 25,2 млн рублей.

На развитие ЖКХ выделяется 752 млн рублей, которые пойдут в основном на стимулирование программ развития жилищного строительства в сумме 380 млн рублей, на строительство и реконструкцию объектов питьевого водоснабжения - 146 млн рублей, обеспечение жильем молодых семей – 18 млн рублей.

На поддержку отрасли культуры и техническое оснащение детских и кукольных театров предусмотрено 17,2 млн рублей.

Тюменская область получит субсидии на развитие инфраструктуры и отдельных отраслей экономики.

В 2024 году на треть увеличатся субсидии на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог в регионе и составят 1 288 млн рублей.

Сельское хозяйство Тюменской области получит почти 400 млн рублей федеральных субсидий. В основном эти средства пойдут на развитие малых форм хозяйствования и приоритетных подотраслей АПК, на увеличение производства картофеля и овощей, на возмещение затрат производителям зерновых, на уплату процентов по инвестиционным кредитам в АПК.

Тюменской области на 2024 год выделяются межбюджетные трансферты в виде субвенции в сумме 2 683,5 млн рублей. Основная часть этих средств направляется на различные формы социальной поддержки граждан, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан - 667 млн рублей, на социальные выплаты безработным гражданам – 215 млн рублей, на обеспечение лекарственными препаратами -792,5 млн рублей. Кроме того, региону выделяется 203 млн рублей субвенций на осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных пожаров, 113 млн рублей на увеличение площади лесовосстановления.

В составе иных межбюджетных трансфертов в сумме 1 252 млн рублей основной объем приходится на ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам в школах – 936,5 млн рублей и преподавателям в организациях среднего профессионального образования –111,7 млн рублей, а также на лекарственное обеспечение – 201 млн рублей.

"При поддержке нашей фракции в нашем думском комитете, в трехсторонней комиссии и комиссии ФС по перераспределению бюджетных ассигнований мы продолжим работать над тем, чтобы регионам выделялась федеральная помощь в объеме, необходимом для выполнения всех социальных обязательств и для создания стимулов экономического развития", - заявил депутат Госдумы от Тюменской области Александр Ремезков.