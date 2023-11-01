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В Тюменской области пассажиропоток с четырех автовокзалов и 16 автостанций увеличился на 9,5 % за полгода

Экономика, 15:21 21 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пассажиропоток с четырех автовокзалов и 16 автостанций Тюменской области увеличился на 9,5 % за первое полугодие 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самые популярные маршруты – пригородные, в пределах Тюменской агломерации.

Об этом рассказал директор государственного бюджетного учреждения "Объединение автовокзалов Тюменской области" Артём Антипин во время пресс-тура на тюменский автовокзал 21 ноября.

"Чаще всего люди ездят по пригородным маршрутам, внутри Тюменской агломерации. Это те, кто работает в городе, а живет в пригороде. Также мы видим сезонное увеличение пассажиропотока. Это происходит летом и накануне длительных праздников. Пассажиропоток увеличивается. По итогам 2022 года по сравнению с предыдущим годом он составил семь процентов. За полгода рост - девять с половиной процентов", - говорит он.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В объединение входят автовокзалы Тюмени, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска и 16 автостанций муниципалитетов региона. В них работают 279 человек. Они обслуживают 539 маршрутов, в том числе девять международных, 243 пригородных и 287 междугородних.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Среднесуточное отправление пассажиров – более 8 тыс. человек. 1 тыс. 137 отправлений автобусов в сутки фиксируют в объединении. На сегодня в Тюменской области зарегистрировано 335 тыс. рейсов с начала 2023 г.

"Юг Тюменской области связан постоянным автобусным сообщением с Челябинской, Курганской, Свердловской областями. Со странами ближнего зарубежья – Казахстан, Киргизия, планируется открыть с нового года маршрут в Таджикистан", - отметил Артём Антипин.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Объединение создано 27 декабря 1973 года. К этой дате тюменский автовокзал готовится встретить трехмиллионного пассажира.

Помощь в безопасной перевозке пассажиров по заданным маршрутам в границах Тюменской области оказывает интеллектуальная транспортная система.

Анжела Лебедева

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# вокзал , пассажиры

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