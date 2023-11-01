В Тюменской области пассажиропоток с четырех автовокзалов и 16 автостанций увеличился на 9,5 % за полгода

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пассажиропоток с четырех автовокзалов и 16 автостанций Тюменской области увеличился на 9,5 % за первое полугодие 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Самые популярные маршруты – пригородные, в пределах Тюменской агломерации.

Об этом рассказал директор государственного бюджетного учреждения "Объединение автовокзалов Тюменской области" Артём Антипин во время пресс-тура на тюменский автовокзал 21 ноября.

"Чаще всего люди ездят по пригородным маршрутам, внутри Тюменской агломерации. Это те, кто работает в городе, а живет в пригороде. Также мы видим сезонное увеличение пассажиропотока. Это происходит летом и накануне длительных праздников. Пассажиропоток увеличивается. По итогам 2022 года по сравнению с предыдущим годом он составил семь процентов. За полгода рост - девять с половиной процентов", - говорит он.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В объединение входят автовокзалы Тюмени, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковска и 16 автостанций муниципалитетов региона. В них работают 279 человек. Они обслуживают 539 маршрутов, в том числе девять международных, 243 пригородных и 287 междугородних.

Среднесуточное отправление пассажиров – более 8 тыс. человек. 1 тыс. 137 отправлений автобусов в сутки фиксируют в объединении. На сегодня в Тюменской области зарегистрировано 335 тыс. рейсов с начала 2023 г.

"Юг Тюменской области связан постоянным автобусным сообщением с Челябинской, Курганской, Свердловской областями. Со странами ближнего зарубежья – Казахстан, Киргизия, планируется открыть с нового года маршрут в Таджикистан", - отметил Артём Антипин.

Объединение создано 27 декабря 1973 года. К этой дате тюменский автовокзал готовится встретить трехмиллионного пассажира.

Помощь в безопасной перевозке пассажиров по заданным маршрутам в границах Тюменской области оказывает интеллектуальная транспортная система.

Анжела Лебедева