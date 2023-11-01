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Жительнице Ялуторовска предъявили обвинение в гибели детей при пожаре

Происшествия, 18:45 21 ноября 2023

vk.com/sledcom72 | Фото: vk.com/sledcom72

38-летней жительнице Ялуторовска предъявлено обвинение по ч.3 ст.109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам". Она главный фигурант уголовного дела по факту гибели во время пожара троих детей 20 ноября, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

"По версии следствия, 19 ноября 2023 года 38-летняя подозреваемая, проживающая на первом этаже в квартире дома, расположенного по улице Свердлова, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пренебрегла правилами пожарной безопасности при эксплуатации электрической плиты. Женщина включила бытовой прибор в розетку, которая находилась в аварийном состоянии. После приготовления пищи подозреваемая оставила электрическую настольную плиту включенной, что и привело к возникновению пожара", - рассказали следователи.

В результате возгорания трое мальчиков в возрасте 8, 11 и 15 лет, проживавшие на втором этаже, погибли в результате отравления угарным газом. Всего в квартире находилось пятеро детей и их мать 1988 г. р. Женщина и еще двое несовершеннолетних госпитализированы.

Подозреваемая задержана. В ближайшее время следствие выступит перед судом с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу.

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# гибель детей на пожаре , пожар , СУ СК РФ по Тюменской области

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