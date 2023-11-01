Трое детей погибли на пожаре в Ялуторовске

Трое детей погибли на пожаре в Ялуторовске в Тюменской области в ночь с 19 на 20 ноября.

"Загорелась квартира на первом этаже. Подъезд двухэтажного деревянного дома быстро заполнился едким дымом. Он стал смертельным для детей 2008, 2010 и 2012 годов рождения, они проживали в квартире на втором этаже. Пожарный извещатель мог бы спасти детские жизни, но его не установили взрослые", - прокомментировали в региональном управлении МЧС России.

Огнеборцы спасли четырех человек. Погибли мальчики в возрасте 8, 11 и 15 лет. Всего в квартире находились пятеро детей и их мать 1988 года рождения. Женщина и еще двое несовершеннолетних 2019 и 2015 г. р. госпитализированы.

Пожар площадью 100 кв. м ликвидировали 22 специалиста и 5 единиц техники МЧС России.

Следственное управление СК РФ по Тюменской области возбудило уголовное дело по факту гибели детей по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Предварительная причина смерти детей - отравление угарным газом.

На месте происшествия работают следователи, криминалисты. Проводится осмотр, а также весь необходимый комплекс следственных действий, направленный на выяснение всех обстоятельств. Допрашиваются очевидцы.

Уголовное дело находится на контроле руководителя следственного управления Следственного комитета России по Тюменской области Александра Кублякова, сообщает ведомство.