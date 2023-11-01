На двух участках трасс в Тюменской области прекратили движение транспорта из-за непогоды

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На двух участках трасс в Тюменской области прекратили движение транспорта из-за непогоды.

Как сообщает ГИБДД Тюменской области, в связи с неблагоприятными погодными условиям на территории Тюменской области временно прекращено движение грузового и пассажирского транспорта по федеральным автодорогам.

Речь идет об участке трассы Тюмень - Омск с 44 -го по 170-й км, а также об отрезке с 479-го по 583-й км на автодороге "Иртыш" Челябинск - Курган - Омск - Новосибирск, подъезд к Ишиму.