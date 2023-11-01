В лесах Тюменской области проверяют нарушения на арендованных лесосеках

| Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области | Фото: департамент лесного комплекса Тюменской области

Лесосеки на арендованных участках проверяют в Тюменской области. Специалисты выясняют, как выполняют арендаторы условия заготовки древесины и в каком состоянии лесосеки после окончания работ, сообщает региональный департамент лесного комплекса.

"Проверяется наличие не вывезенной древесины, качество очистки лесосек от порубочных остатков, проведение лесовосстановительных работ, сохранность почвенного покрова, подроста и молодняка", - рассказали в ведомстве.

Всего с начала года сотрудники Тюменьлеса провели более 7,7 тыс. осмотров. Самое частое - 33 арендатора оставили на лесосеках порубочные остатки. Все они оштрафованы от 15 тыс. рублей до 60 тыс. рублей.