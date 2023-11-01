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Новые автобусные остановки обустроили на ул. 50 лет Октября в Тюмени

Общество, 12:47 27 ноября 2023

пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

Новые автобусные остановки обустроили в Тюмени на ул. 50 лет Октября в районе пересечения с ул. Вербной при движении в обоих направлениях.

Как сообщили в пресс-службе МКУ "Тюменьгортранс", остановкам присвоено наименование "Управление по вопросам миграции". Решение принято в соответствии с действующим порядком присвоения, изменения наименований автобусных остановок в границах города.

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# общественный транспорт , остановки

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