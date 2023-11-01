Тюменских предпринимателей научат строить бизнес на сервисах Яндекса

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Строить бизнес на ресурсах Яндекса научат предпринимателей в Тюмени. Конференция регионального центра "Мой бизнес" с Яндекс.Директ и Яндекс.Маркет пройдет 8 декабря в Тюменском технопарке, начало - в 11 часов.

По данным инфоцентра правительства Тюменской области, эксперты проведут три секции по разным направлениям возможного сотрудничества.

На площадке Яндекс.Директ, расскажут о контекстной и медийной рекламе на страницах "Яндекса" и его партнеров. На Яндекс.Маркет - о возможностях электронной торговой площадки и о том, как правильно начать и увеличить продажи. А на Яндекс. ПВЗ раскроют нюансы того, как открыть пункт выдачи заказов "Яндекс.Маркет" и ответят на вопросы действующих собственников.

Конференция бесплатная, пройдет в Международном конгресс-холле технопарка (ул. Республики, 142). Количество мест ограничено.

Регистрация здесь.

Возрастное ограничение: 16+.