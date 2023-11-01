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Тюменцам предлагают представить решения для киберфизической платформы "Берлога"

Общество, 09:18 29 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменскую молодежь приглашают на конференцию Национальной киберфизической платформы "Берлога" 7 декабря в режиме онлайн. Команды смогут презентовать свои решения и узнать, как помочь в реализации проекта, сообщает департамент информатизации Тюменской области.

"Берлога" — это игровая платформа российских разработчиков, на базе которой выпускается серия свободно распространяемых мобильных игр.

Проект поможет участникам: развить алгоритмическое мышление, помочь в профориентации и получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении.

Регистрация на конференцию по ссылке.

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