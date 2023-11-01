Тюменцам предлагают представить решения для киберфизической платформы "Берлога"
Общество, 09:18 29 ноября 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Тюменскую молодежь приглашают на конференцию Национальной киберфизической платформы "Берлога" 7 декабря в режиме онлайн. Команды смогут презентовать свои решения и узнать, как помочь в реализации проекта, сообщает департамент информатизации Тюменской области.
"Берлога" — это игровая платформа российских разработчиков, на базе которой выпускается серия свободно распространяемых мобильных игр.
Проект поможет участникам: развить алгоритмическое мышление, помочь в профориентации и получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении.
Регистрация на конференцию по ссылке.