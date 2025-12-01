Участники "Боевого кадрового резерва" совмещают онлайн-обучение с работой

Участники онлайн-программы "Боевой кадровый резерв Тюменской области" проходят обучение после трудового дня. Но они все равно открыты к диалогу и постоянно задают вопросы, сообщает пресс-служба проекта.

"Дискуссии становятся настолько живыми и глубокими, что порой преподавателям приходится их останавливать — настолько слушателям важно разобраться в каждой детали. Предусмотрены консультации и в мессенджере Max. Слушатели должны выполнять и самостоятельную работу. По каждому модулю и дисциплине выставляются занятия и сроки, когда они должны быть выполнены", - рассказала руководитель программы переподготовки "Государственное и муниципальное управление" и эксперт программы "Боевой кадровый резерв" Татьяна Лузина

По ее мнению, программа требует от ветеранов настоящей дисциплины, ведь нужно успеть все — и работу, и семью, и качественную учебу.