Премьера фильма “Сила культуры” с участием бойцов СВО состоялась в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Презентация документального фильма "Сила культуры" состоялась в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова в День Героев Отечества, 9 декабря. Лента повествует о трех ветеранах специальной военной операции, раскрывающих внутренний мир через творчество.

Героями фильма стали Рустам Нугманов, Дмитрий Возжаев, Виталий Жиляков, которые нашли себя в музыке. вокале, изобразительном искусстве. В фильме каждый рассказывает о себе, о том, как творчество помогает говорить о пережитом и переосмысливать опыт. Рассказы бойцов перемежаются с кадрами впервые состоявшегося в марте 2025 года в Тюмени форума “СВОя культура”.

“Этот фильм о силе духа. Его герои – наши земляки, ветераны специальной военной операции. Такими судьбами, как судьбы героев этого фильма, пишется большая история нашей страны. В День Героев Отечества важно говорить о подвигах, которые продолжаются и после возвращения бойцов домой, о личном мужестве, которое вместе с силой творчества дает новую созидательную энергию”, – произнес в приветственном слове директор регионального департамента культуры Александр Сидоров.

Генеральный директор Тюменского музейно-просветительском объединения Светлана Сидорова вручила благодарственные письма за активную жизненную позицию и вклад в воспитание патриотизма в современном обществе ветеранам, снявшимися в фильме.

Рустам Нугманов | Фото: ИА "Тюменская линия" Рустам Нугманов | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ветерану СВО Рустаму Нугманову музыка помогает забыть о фантомных болях – на фронте он получил серьезное ранение и остался без ноги.

“Когда занимаешься на гармошке, руки заняты, фантомная боль проходит. Душа радуется музыке, это тоже реабилитация”, – говорит боец.

Рустам Нугманов давно хотел научиться играть на гармони. Проходя лечение в госпитале, он окликнул волонтеров и спросил, есть ли у них гармонь. Те нашли музыкальный инструмент: его передала женщина, муж которой погиб на СВО. Позже ветеран начал осваивать гармонь под началом педагога из Омутинского округа Сергея Окорокова. Занимается с ним и по сей день. Расстояние не стало преградой: общаются по видеосвязи. Стоит сказать, что Рустам уже выступал на сцене перед большой публикой. Последний его выход состоялся за несколько часов до премьеры фильма “Сила культуры” на торжественной церемонии, посвященной итогам Года героев в регионе.

Дмитрий Возжаев | Фото: ИА "Тюменская линия" Дмитрий Возжаев | Фото: ИА "Тюменская линия"

Другой ветеран Дмитрий Возжаев начал заниматься музыкой и сочинением собственных песен еще до СВО. Ушел с гитарой и вернулся оттуда с ней. Пел песни для других бойцов в привалах. После возвращения домой его творчество приобрело патриотический уклон.

Виталий Жиляков преподает в Тюменском высшем военно-инженерном командном училище. В свободное время любит рисовать карандашом портреты на небольших форматах. Рисованием ветеран занялся во время реабилитации: в руку попал осколок, из-за этого плохо работали пальцы. В госпитале Виталий попросил у волонтеров ватман, карандаши.

“Мне понравился получившийся фильм. Приятно, что о нас говорят, что наш подвиг видят. Считаю, что этот фильм нужно показывать молодежи, подрастающему поколению. В него заложено много патриотизма. Полезна лента и для военнослужащих, получивших тяжелые ранения. Фильм показывает, что не стоит опускать руки. Травмы, болезни – это все в голове”, – поделился в беседе с корреспондентом информационного агентства “Тюменская линия” Виталий Жиляков.

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Организаторами проекта выступили региональное отделение “Российский фонд культуры” и Тюменское музейно-просветительское объединение.

В ближайшее время фильм выложат на страницах Музейного комплекса имени И. Я. Словцова и Тюменского музейно-просветительском объединения. Возрастное ограничение: 12+.

Инна Пахомова