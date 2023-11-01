Новый водопровод в Тюменском районе снизил количество жалоб на качество водоснабжения

| Фото: Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Более чем в три раза снизилось в 2023 году количество жалоб на качество водоснабжения от жителей с. Онохино Тюменского района. В феврале "Росводоканал Тюмень" запустил новый водопровод Тюмень - Червишево - Онохино, по которому в село пришла вода, очищенная на городских водоочистных сооружениях.

"После ввода в эксплуатацию нового водопровода мы получили 32 жалобы, за аналогичный период 2022 года селяне жаловались на мутную воду 99 раз. Каждое обращение мы индивидуально отрабатываем, подключаем к решению вопроса местное ЖКХ. Часто причины кроются в состоянии внутренних сетей дома", - рассказал начальник цеха эксплуатации объектов водоснабжения Тюменского района Андрей Мартюченко.

Контроль на сооружениях проводится круглосуточно. Проверяется качество исходной воды и на всех этапах очистки. Хлорный раствор, который производится на сооружениях из пищевой соли, защищает воду от возможного влияния бактерий и вирусов на всем пути следования по водопроводным сетям.

Контролируется качество воды и в распределительной сети. В Тюмени около 200 точек контроля, в селах Червишево, Онохино и дер. Большие Акияры - шесть.

"Аккредитованная лаборатория "Росводоканал Тюмень" проводит производственный контроль качества питьевой воды на вводе в детские сады "Солнышко", "Сибирячок" и в Акияровской средней школе.

С апреля 2023 года качество воды дополнительно контролирует независимая аккредитованная лаборатория Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области. Анализируются цветность, мутность, запах, химические и микробиологические показатели.

За последние два месяца в call-центр водоканала от жителей трех населенных пунктов поступило всего девять обращений. От жителей села Червишево не было ни одной жалобы.