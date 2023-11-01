Тюменские застройщики применяют в домах элитную планировку

ГК Меридиан ГК Меридиан

Хайфлэты и ситихаусы появляются в домах комфорт-класса Тюмени. В проектах застройщиков все чаще стали внедрять планировки и элементы, присущие ранее только элитному сегменту.

Как рассказали в компании "Меридиан", хайфлэт - квартира, особенностью которой являются высокие потолки — от 3 метров и выше. В комнатах такой планировки больше света, воздуха и дополнительных вариантов для дизайна интерьера.

Ситихаус - квартира, расположенная на первом этаже многоквартирного дома с большой открытой террасой и отдельным входом, как в своем доме, минуя подъезд, соседей и лифт.

Коммерческий директор ГК "Меридиан" Татьяна Мирсаитова считает, что в условиях высокой конкуренции покупатели становятся избирательнее. Это нашло свое отражение в предлагаемом продукте.

"Он стал более сложным и комплексным. Чтобы твой продукт не остался лежать на продуктовой полке – нужно создать его уникальным, привнести оригинальность и положить вишенку сверху. И застройщики вносят в свои проекты все больше элементов комфорта и статусности. Экзотика становится больше хорошим тоном, нежели какой-то эксклюзивностью. Квартирография современных проектов последних трех лет претерпела значительные изменения. Ликвидность тюменских новостроек повышает разнообразие планировочных решений. Скажем, террасами в домах "стандарт" класса уже не удивить, однако, наличие именно таких моментов повышает покупательский интерес к ЖК", - сказала она.

Популярными на тюменском рынке новостроек являются следующие "экзотические варианты": пентхаус: особый вид жилья, который подразумевает расположение на верхних этажах дома. Такая квартира имеет панорамное остекление, переменную высоту потолков в разных комнатах, несколько открытых террас и обзор, как правило, на две, три или даже четыре стороны.

Квартира с террасой: в ней предусматривается наличие собственной территории. Основное преимущество — фактически небольшой участок перед домом или на верхнем этаже, где можно отдохнуть от стен квартиры.

Квартира с панорамным остеклением и эркерами. Если дом имеет хорошие видовые характеристики, панорамное остекление усиливает их. А эркер еще и дополнительная площадь, на которой можно разместить обеденный стол или обустроить зону отдыха.

Квартира со вторым светом (антресолью): квартира с высокими потолками и возможностью устройства антресоли, где можно организовать спальную зону или кабинет "вне глаз". За счет расположения выше уровня глаз антресоль создает приватность и не бросается в глаза, а помещение становится просторнее и с большим количеством света.