В Тюменской области 701 льготника обеспечили бесплатным проездом к месту лечения

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701 федеральный льготник Тюменской области воспользовался правом бесплатного проезда к месту лечения и обратно с начала 2023 года, сообщает пресс-служба отделения СФР по региону.

В ведомстве напомнили, что правом на бесплатный проезд к месту лечения и обратно, как и на бесплатные путевки для лечения в здравницах, обладают федеральные льготники, не отказавшиеся от набора социальных услуг в пользу его денежного эквивалента. Также бесплатным проездом обеспечиваются лица, сопровождающие детей с инвалидностью и граждан с инвалидностью I группы.

Получить льготные билеты пассажиры могут непосредственно в железнодорожной кассе, сообщив кассиру номер талона. Также можно оформить билеты онлайн, воспользовавшись электронным сервисом. Для этого требуется регистрация на сайте РЖД. В результате пассажир сможет оформить бесплатный проездной документ через интернет, не обращаясь лично в кассу.

Если гражданин получает путевку на санаторно-курортное лечение от Отделения СФР по Тюменской области, то талоны на проезд оформляются одновременно с путевкой. Если же на лечение направляет Минздрав, то для оформления талонов необходимо обратиться в Отделение СФР по Тюменской области с заявлением и документами.