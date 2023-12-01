Виртуальный тур по Тюмени конца XIX века глазами иностранца создают историки

Вид на Затюменку в XIX веке. Фотография Тараса Огибенина. | Фото: группа "Тюмень до нашей эры" во ВКонтакте Вид на Затюменку в XIX веке. Фотография Тараса Огибенина. | Фото: группа "Тюмень до нашей эры" во ВКонтакте

Над виртуальной прогулкой по дореволюционной Тюмени глазами путешественника Сигерта Патурссона работают историки. Уроженец Фарерских островов прибыл в наш город в конце XIX века, прожил здесь полтора года и отразил свои наблюдения в книге "Сибирь в наши дни".

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала кандидат исторических наук, доцент Антропошколы ТюмГУ Софья Щербич.

"Со студентами мы делаем небольшой цифровой проект. Мы пытались составить воображаемую прогулку по Тюмени глазами Сигерта Патурссона. Стиль его дневника не всегда позволяет сказать, в каких именно частях города он бывал, он не называет все явки и пароли. Иногда лишь только упоминает фамилии. Но мы попытались выстроить маршрут, по которому он мог прохаживаться. Студенты создают 3D-модели домов, в которых Патурссон точно бывал", - поделилась она.

Сигерт Патурссон родом с Фарерских островов, это территория, которая принадлежала Датскому королевству. Он провел в путешествии по Сибири шесть лет. Прибыл сюда в 20-летнем возрасте - молодым, амбициозным и желающим узнать доподлинно всю повседневность региона. Сигерт происходил из обеспеченной семьи крупного землевладельца, и семья спонсировала его на протяжении всей поездки.

"Его путешествие продолжалось с 1889-го по 1895 год. Можно сказать, Патурссон экспериментировал на себе, потому что во время путешествия он заболел холерой, тифом, но ему повезло выжить. Я бы назвала Сигерта Патурссона антропологом. Потому что он пытался изучать быт, нравы населения Сибири не по документальным источникам, он поселялся в семьи. В частности он говорит, что две недели прожил в еврейской семье, две недели - в татарской семье. Тем самым получал опыт наблюдения, как это сегодня называется, включенного наблюдения", - пояснила Софья Щербич.

Книга "Сибирь в наши дни" была опубликована в Дании в 1900–1901 году. В части, посвященной Тюмени, Патурссон описывает будни города: базары, театральные представления, кулачные бои, кишащие бандитами в ночное время улицы. Не обошлось без упоминания знаменитой тюменской грязи:

"Улицы в Тюмени после сильных дождей 19–20 мая стали совершенно непроходимыми из-за грязи и слякоти. Однажды, когда я не мог добраться в гостиницу, я взял дрожки. На одной из улиц движение полностью остановилось, наша лошадь стояла по грудь в грязи. Поэтому мне пришлось бродом добираться до тротуара. Галоши потерялись, штаны и полы пиджака были напрочь испачканы. В таком виде я и добрался до гостиницы. Я не покидал номера, пока не начала отступать распутица".

Патурссон стал свидетелем того, как в городе бушевала холера. Он подтверждает, что это была ужасающая эпидемия, которая унесла жизни тысячи жителей Тюмени. Более того, путешественника самого постигла эта болезнь:

"В Тюмени была питательная среда, откуда холера черпала пищу и энергию, чтобы с их помощью убивать одного за другим жителей города. Это были кучи мусора, как в самом городе, так и за его пределами. И удивительно, что ни местные власти, ни кто-либо другой не придавали значения этому фактору.

Однажды господина Маркусена (прим. — часовщик, в доме которого какое-то время проживал Патурссон) навестил молодой красивый человек. "Я не боюсь холеры, — сказал он. — Хотя я не ем огурцы, один маленький кусочек не сделает никакого вреда. На следующий день он откусил от этого запретного плода, и спустя полтора часа он уже был мертв. Кстати, в саду господина Маркусена помимо всего прочего росло множество вкусных сочных огурцов. Господин Маркусен и живший у него молодой дворянин русско-татарских кровей пошли смотреть со мной огурцы, которые с каждым днем становились всё крупнее и крупнее. Мы были немного гурманами, поэтому в один прекрасный день мы взяли огурец средних размеров и откусили от него. Для меня до сих пор остается загадкой, как мы могли так необдуманно поступить и поддаться искушению. Но было так жалко отказаться от этого зеленого овоща, который прямо побуждал нас к безрассудству. Я почувствовал, как пережеванный кусок, словно вода, прошел вниз в пищевод, но сделанного уже было не вернуть, и теперь оставалось лишь сетовать на свое слабоволие.

Не устоявший перед искушением, я тут же был охвачен холерой, которая проявилась в диких болях в животе, тошноте, головной боли и диарее. Мне очень повезло, что недалеко была общественная уборная, куда я вовремя добрался и где провел несколько часов, мечась между жизнью и смертью. Потом мне полегчало, и слава богу, что смерть не забрала меня с собой".

Работа над виртуальным туром по запискам Сигерта Патурссона продолжается, а пока ознакомиться с его наблюдениями о Тюмени можно в издании "От Фарер до Сибири". Впервые текст был переведен на русский язык только в 2019 году.

Влада Нерадовская