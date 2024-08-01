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Тобольский марафон собрал более 2 тысяч атлетов со всей страны

Общество, 10:09 25 августа 2024

t.me/PAVagin

Более 2 тысяч бегунов из разных регионов России вышли на старт Тобольского марафона 25 августа. Открыл серию соревнований первый в России "Забег мэров", написал глава Тобольска Петр Вагин в своих аккаунтах в соцсетях.

"Главы из Тюменской и Свердловской областей, ХМАО - Югры и ЯНАО показали свою солидарность в деле пропаганды здорового образа жизни. С нами сегодня директор департамента физической культуры правительства Тюменской области Евгений Хромин, идейный вдохновитель проекта Максим Афанасьев. И, конечно, компания СИБУР, которая всегда с большим удовольствием включается в полезные и перспективные проекты. Огромное спасибо нашим спонсорам. Ни одно событие не станет возможным без поддержки и надежной команды организаторов", - рассказал он.

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Забег посвящен 190-летию со дня рождения Дмитрия Менделеева.

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# марафон , Петр Вагин , Тобольск

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