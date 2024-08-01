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Школьников и родителей Тюменской области ждет новый программный продукт

Общество, 09:45 25 августа 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Система "Электронная школа Тюменской области" переходит на новую программную платформу с 1 сентября. Личный кабинет родителя будет обновлен. Неизменным останется способ авторизации через Госуслуги, но требования к учетной записи изменятся, сообщает региональный департамент информатизации.

Учетная запись обязательно должна быть подтверждена. Также в личном кабинете родителя в разделе "Документы" — "Семья и дети" в блоке "Информация о ребенке" должна быть добавлена информация о детях.

Напомним, что дети до 14 лет могут подтвердить свою учетную запись на портале госуслуг через личный кабинет родителя.

Благодаря новым возможностям личного кабинета родители смогут оперативно получать актуальную информацию о процессе обучения, а учащиеся смогут: подключаться к урокам дистанционно; выполнять домашние задания; следить за расписанием; иметь доступ к дополнительным образовательным ресурсам.

"В соответствии с соглашением между правительствами Москвы и Тюменской области в настоящее время проводятся завершающие технологические работы по переходу на новый программный продукт. Адрес электронной школы для родителей и учителей не поменяется, а мобильное приложение необходимо будет установить новое, следите за нашими новостями, расскажем как это сделать на следующей неделе", - сказал директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов.

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# образование , школа , электронная школа

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