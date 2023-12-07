Национальным танцам и ткачеству обучают на Днях удмуртской культуры в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ткачеству, национальным танцам и играм учат жителей Тюменской области на Днях удмуртской культуры. Мастер-классы в Центре татарской культуры проводят гости из Удмуртской Республики 6 декабря.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал начальник отдела гармонизации межнациональных отношений министерства национальной политики Удмуртской Республики Александр Корепанов.

"Ежегодно мы реализуем в регионах России этот проект — Дни удмуртской культуры. Он бывает в тех субъектах, где компактно проживают удмурты. Когда мы формировали перечень регионов в этом году, смотрели перепись населения, учли количество проживающих в Тюменской области удмуртов и решили сюда приехать, поделиться опытом и установить связи. У вас есть творческий коллектив "Оскон", есть люди, которые себя идентифицируют как удмурты, знают язык, продвигают культуру", — пояснил он.

Мастер-класс по ткачеству провела для жителей Тюменской области заместитель директора Малопургинского центра образования Марина Орлова. Она рассказала, что в Удмуртии создана целая сеть центров, где развивают 22 вида декоративно-прикладных искусств.

"Для Малопургинского района в первую очередь характерно ткачество, в целом как и для Удмуртии. Но особым колоритом и яркостью отличаются малопургинские ковры. Их в основном ткут на черном фоне, изображая на нем яркие растительные орнаменты, например, узор шиповника. Для Малопургинского района еще характерно такое направление, как художественная обработка соломы. Из нее плетут разные емкости, украшения, куклы. Известна наша танцующая кукла из соломы. Ставишь ее на стол, постучишь, и за счет вибрации она начинает передвигаться. Это очень интересное зрелище! Танцующие соломенные куклы — это наш бренд", — поделилась Марина Орлова.

На юге Тюменской области проживают около 8 тыс. представителей финно-угорских народов, из них — 812 удмуртов, рассказала председатель тюменского Центра культуры и творчества финно-угорских народов Любовь Собянина.

"У нас сейчас проходят сейчас Дни культуры финно-угорских и самодийских народов. В Дворец культуры "Железнодорожник" приезжали творческие коллективы из разных регионов: Удмуртии, Пермского края, Екатеринбурга, Салехарда, Надыма, Ярковского, Ялуторовского и Сорокинского районов Тюменской области. 9 декабря в Дворце культуры "Строитель" пройдет конкурс чтецов из числа представителей финно-угорских народов, будут читать на родном языке", — рассказала она.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Представители министерства национальной политики Удмуртской Республики отметили, что намерены развивать сотрудничество с Тюменской областью.

"У нас ежегодно проходит в Удмуртии этногастрономический фестиваль — Всемирный день пельменя. Считаем, что пельмени это удмуртское блюдо, происхождение слова: от "пель" — ухо, "мянь" — хлеб, то есть "хлебные уши". Думаю, в следующем году Тюмень подключится к нашему празднику, поделимся рецептами в онлайн-формате, — отметил Александр Корепанов. — Ежегодно у нас проходит удмуртский национальный праздник Гербер, пригласили представителей Тюменской области поучаствовать".

Влада Нерадовская