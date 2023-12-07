Сбер представил Стратегию развития до 2026 года

| Фото: ПАО Сбербанк | Фото: ПАО Сбербанк

Команда Сбера в рамках Дня инвестора подвела итоги Стратегии 2021-2023 и рассказала о новой Стратегии развития до 2026 года. В мероприятии приняли участие Герман Греф, президент, председатель правления; Кирилл Царёв, первый заместитель председателя правления; Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления; Андрей Белевцев, старший вице-президент, руководитель блока "Технологии"; Тарас Скворцов, вице-президент, руководитель блока "Финансы".

По итогам Стратегии 2021-2023 число розничных клиентов Сбера выросло на 10 млн и составило 108 млн, число корпоративных клиентов — на 500 тыс. и составило 3,2 млн. Команда обеспечила устойчивость и инновационное развитие, обеспечив технологическую независимость и сделав прорыв в AI-трансформации.

В новый стратегический цикл Сбер особое внимание уделил формированию долгосрочного видения. Технологии, в первую очередь искусственный интеллект, становятся главным фактором, определяющим современный мир и будущее.

Одной из главных задач становится поставить технологии на службу человека. В центре бизнес-модели Сбера — человек, его интересы и устремления.

Искусственный интеллект становится персональным помощником человека — расширяет возможности каждого и помогает человеку реализовать свой потенциал. Это шаг Сбера на пути к человекоцентричности.

В ближайшие три года Сбер подготовится к переходу в человекоцентричную организацию. Это сложная трансформация коснётся трёх ключевых сфер: технологии, бизнес-модель, культура.

Помимо долгосрочных приоритетов Сбер особое внимание уделит: развитию и созданию лучшего клиентского опыта, повышению эффективности, обеспечению надёжности и безопасности сервисов, ускоренному внедрению искусственного интеллекта во все направления бизнеса.

"Мы хотим стать одной из первых человекоцентричных компаний и стать теми, кто поможет человеку раскрыть свой потенциал и выжить в сегодняшнем мире избытка технологий и информации. Именно искусственный интеллект может стать персональным помощником каждого человека — помощником в анализе и обработке огромного объёма информации, в целеполагании, правильной приоритизации и организации жизни, помощником, который позволит расширить возможности человека и освободить его от рутины", - отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

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