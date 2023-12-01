Студенты ТюмГУ - победители всероссийской конференции по информационной безопасности

| Фото: ТюмГУ | Фото: ТюмГУ

Студенты ТюмГУ стали победителями на XXII всероссийской конференции по информационной безопасности, проходившей Челябинске. Участники из разных регионов обменивались опытом и результатами исследований в области теоретической и прикладной информационной безопасности.

Тюменский госуниверситет на конференции представили студенты кафедры информационной безопасности Школы компьютерных наук. Их доклады оценивало жюри, в которое входили представители компаний-интеграторов и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю России.

Все доклады студентов ТюмГУ были отмечены дипломами победителей. Первое место в секции "Организационные, правовые, гуманитарные и социальные аспекты обеспечения информационной безопасности" завоевал студент специальности "Информационная безопасность автоматизированных систем" Эмиль Кухмазов за доклад "Анализ существующих методик оценивания уровня защищенности информационных систем".

Диплом за второе место в секции "Программно-аппаратные средства защиты информации и компьютерная безопасность" получили студенты Алексей Алексеев Леонид Чернятин с докладом на тему "Классификация уязвимостей смарт-контрактов".

В секции "Программно-аппаратные средства защиты информации и компьютерная безопасность" дипломом второй степени отмечен Константин Басалай. Он представил доклад "Анализ уязвимостей систем аутентификации и авторизации на основе JSON Web Tokens".

Конференция проводилась на базе ЮУрГУ при поддержке Координационного совета по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров в области защиты информации в УФО и Управления Федеральной службы по техническому и экспортному контролю в округе.